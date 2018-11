Otilia Luján Cuadrado: ¡Gracias a la Vida!

Sobre supuestos derechos de autor

Esta página de imágenes de presos republicanos y antifranquistas no tiene ánimo de lucro y no persigue otro fin más que el de realizar una mera recopilación de las miles de fotografías que sobre los represaliados por el franquismo hemos venido compartiendo desinteresadamente los memorialistas, los familiares y los amigos de los presos en la Red de redes desde que iniciáramos nuestra arduo trabajo de recuperación de la dignidad y la memoria de los republicanos antifranquistas.



Todos los republicanos y antifranquistas fotografiados fueron retratados en lugares en los que se encontraban secuestrados, inermes y en contra de su voluntad, y en el preciso momento en que eran violados los más elementales derechos a su propia imagen, a la libertad de circulación y movimientos, a la libertad de expresión y opinión, al derecho la vida y a otras muchas prerrogativas jurídicas y legales que estaban obligados a acatar los traidores golpistas que les tenían presos.



Entre estas obligaciones jurídicas incumplidas por los captores armados estaba la de no realizar fotografías ni imágenes a los prisioneros con fines propagandísticos o con otros propósitos, por lo que los represaliados republicanos vieron violada su intimidad al ser expuestos a la curiosidad pública (Título II "Protección General de los Prisioneros de Guerra", artículos 13 y 14, del Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra, dentro de la Convención de Ginebra de 1.929). ¿Podría entonces calificarse como un delito de Lesa Humanidad, o de complicidad con el mismo, el fotografiar a personas a las que les están siendo violados sus derechos cívicos por unos criminales armados traidores a las leyes y a la constitución?



Es evidente que, a excepción de aquellas fotografías en las que los presos posan para transmitir durante su secuestro forzado a su familia una "prueba de vida", a ninguna de las personas apresadas se le solicitó su permiso para la realización de las imagen. Por ello, podría entenderse que todas aquellas hipotéticas reclamaciones sobre derechos de autor de una imagen que pudieran realizar autores, empresas o instituciones o sus herederos debieran ser rechazadas hasta que esas empresas, instituciones o autores pudieran demostrar documentalmente que poseen los escritos que justifican que los prisioneros y presos fotografiados cedieron sus derechos tras haber sido retratados por el fotógrafo, el cual en la inmensa mayoría de los casos era una persona en libertad y afín a los golpistas vencedores.



Al menos, éste sería el caso si alguien (empresa o persona) quisiera hacer valer sus derechos de autor sobre una imagen del abuelo del administrador de este blog --preso y fusilado en 1940-- o de su padre --preso hasta en 11 cárceles hasta 1947--, ya que con toda certeza ambos fueron fotografiados durante su cautiverio. Por ello, cautelarmente, el administrador tutela sus posibles derechos de autor, o por mejor decir, los universaliza y los comparte con todos los interesados en la RMH republicana, al igual que entiende que a buen seguro quisieron haber hecho los 195.000 asesinados, lo 500.000 presos y los más de 600.000 exiliados ocasionados por el franquismo y el fascismo en territorio español.



En cualquier caso, si vd. es persona física o jurídica y se considera depositario de algún supuesto derecho de autor que según su punto de vista se ha visto lesionado por la publicación de una o varias imagenes de presos republicanos secuestrados en contra de su voluntad en el presente blog, le rogamos se ponga en contacto con la dirección de email que figura en el perfil del administrador, el cual lo pondrá en común con sus propios asesores legales y procederá a darle cumplida respuesta en el plazo más breve posible.